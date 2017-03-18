На строительство нового зоопарка в Тбилиси потребуется $40 млн, его первыми обитателями станут животные Кавказа

Первыми обитателями нового тбилисского зоопарка, строительство которого уже началось, станут животные Кавказского региона, - сообщает администрация Тбилисского зоопарка.
Зоопарк грузинской столицы серьезно пострадал в результате разрушительного наводнения в июне 2015 года. Часть его тогда была уничтожена полностью, погибло много животных, включая больших хищников. Во время наводнения погибли три сотрудника зоопарка.
По информации администрации, строительство первых двух вольеров на новой территории завершится летом текущего года.
Строительство вольеров финансирует Общество международного сотрудничества (GIZ) Германии.
"В текущем году будет построено еще несколько вольеров за счет средств из бюджета зоопарка. В частности, планируется потратить около 345 тысяч лари (около $140 тыс.)", - сказано в распространенном сообщении администрации зоопарка.
Как отмечается в сообщении, всего на строительство потребуется около $40 млн, и для мобилизации финансирования продолжается работа с различными организациями.
"Новый зоопарк будет отвечать международным стандартам... Концепция нового зоопарка полностью отличается от старого. Территория разделена в соответствии с биогеографическими зонами - тропики Азии, африканская саванна, джунгли Южной Америки и т.д.", - заявляют в администрации зоопарка.
В сообщении говорится, что в новом зоопарке планируется создать уникальную экспозицию фауны Кавказа, аналогов которой не будет в мире.
На данный момент в Тбилиси функционирует частично восстановленный старый зоопарк. Строительство нового зоопарка уже началось и, как ранее заявил журналистам директор зоопарка Зураб Гуриелидзе, его территория будет в девять раз превосходить территорию старого.
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