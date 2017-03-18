Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 20 Мар 14° 21 Мар 10°

Регион 18.03.2017 10:47

На строительство нового зоопарка в Тбилиси потребуется $40 млн, его первыми обитателями станут животные Кавказа

Первыми обитателями нового тбилисского зоопарка, строительство которого уже началось, станут животные Кавказского региона, - сообщает администрация Тбилисского зоопарка.

Зоопарк грузинской столицы серьезно пострадал в результате разрушительного наводнения в июне 2015 года. Часть его тогда была уничтожена полностью, погибло много животных, включая больших хищников. Во время наводнения погибли три сотрудника зоопарка.

По информации администрации, строительство первых двух вольеров на новой территории завершится летом текущего года.

Строительство вольеров финансирует Общество международного сотрудничества (GIZ) Германии.

"В текущем году будет построено еще несколько вольеров за счет средств из бюджета зоопарка. В частности, планируется потратить около 345 тысяч лари (около $140 тыс.)", - сказано в распространенном сообщении администрации зоопарка.

Как отмечается в сообщении, всего на строительство потребуется около $40 млн, и для мобилизации финансирования продолжается работа с различными организациями.

"Новый зоопарк будет отвечать международным стандартам... Концепция нового зоопарка полностью отличается от старого. Территория разделена в соответствии с биогеографическими зонами - тропики Азии, африканская саванна, джунгли Южной Америки и т.д.", - заявляют в администрации зоопарка.

В сообщении говорится, что в новом зоопарке планируется создать уникальную экспозицию фауны Кавказа, аналогов которой не будет в мире.

На данный момент в Тбилиси функционирует частично восстановленный старый зоопарк. Строительство нового зоопарка уже началось и, как ранее заявил журналистам директор зоопарка Зураб Гуриелидзе, его территория будет в девять раз превосходить территорию старого.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЗООПАРК, ПЛАНЫ


Похожие новости


Зоопарк Тбилиси спустя три месяца после наводнения готовится вновь принять посетителей Власти Грузии решили строить новый зоопарк в Тбилиси В грузинской школе поймали орла, предположительно, сбежавшего из Тбилисского зоопарка во время наводнения В Тбилисском зоопарке на девятый день после наводнения найден еще один живой пингвин Директор бакинского зоопарка предложил грузинскому коллеге помощь Специалисты из Чехии и Израиля будут помогать расчищать и восстанавливать зоопарк Тбилиси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]