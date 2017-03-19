Легенда рок-н-ролла Чак Берри ушел из жизни в возрасте 90 лет

Один из "отцов рок-н-ролаа" американский музыкант Чак Берри скончался на 91-м году жизни, сообщила в воскресенье местная пресса.
Смерть наступила накануне, прибывшим по экстренному вызову медикам не удалось спасти артиста, который к этому моменту уже был без сознания.
Семья артиста обратилась к общественности, попросив право на приватность.
Среди написанных Ч.Берри хитов такие композиции как "Rock and Roll Music", "Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen", "Johnny B. Goode".
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