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Дальнее зарубежье 19.03.2017 12:57

Легенда рок-н-ролла Чак Берри ушел из жизни в возрасте 90 лет

Один из "отцов рок-н-ролаа" американский музыкант Чак Берри скончался на 91-м году жизни, сообщила в воскресенье местная пресса.

Смерть наступила накануне, прибывшим по экстренному вызову медикам не удалось спасти артиста, который к этому моменту уже был без сознания.

Семья артиста обратилась к общественности, попросив право на приватность.

Среди написанных Ч.Берри хитов такие композиции как "Rock and Roll Music", "Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen", "Johnny B. Goode".

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Тэги: США, АРТИСТ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]