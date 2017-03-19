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АПК 19.03.2017 16:19

Минсельхоз запустил в Баку «зеленый маркет»

Министерство сельского хозяйства (МСХ) Азербайджана сдало в эксплуатации в Баку комплекс «Agromall зеленый маркет».

Выступивший на церемонии открытия глава МСХ Гейдар Асадов отметил, что одновременно в комплексе смогут осуществлять продажу своей продукции до 300 фермеров.

«До 300 фермеров смогут одновременно смогут осуществлять продажу своей продукции. Для этого в комплексе создан открытый и закрытый рынок для продажи фруктов и овощей, 20 фермерских магазинов, закрытый рынок для мясной и рыбной продукции, холодильные амбары (хранилища), двухэтажный маркет и автопарковка.

Кроме того, по словам министра, состоящие из трех камер однотонные холодильные амбары поддерживают температуру от -40 до 5 градусов.

В свою очередь, в министерстве экономики отметили, что «зеленый маркет» расположен на территории 1,1 га. На создание комплекса, который оценивается в 12,5 млн манатов было выделено 9,1 млн манатов льготных кредитов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАРКЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]