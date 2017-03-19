Шесть боевиков ИГ, включая выходца из РФ, уничтожены в иракском Мосуле - СМИ

По меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ, включая выходца из России, уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны.
По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГИЛ (запрещена в РФ).
В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения.
Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГИЛ.
В январе войскам удалось полностью очистить от террористов восточные кварталы города, и с февраля они ведут бои в западной его части.
По данным иракских военных, подразделения иракской армии и ополченцы вплотную подошли к соборной мечети 12 века ан-Нури в старом городе. Эксперты говорят, что ее освобождение будет иметь важное символическое и психологическое значение, поскольку именно в этой мечети главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил 29 июня 2014 года о создании в Мосуле своего "халифата".
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