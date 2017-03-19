Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 11° 22 Мар 12° 23 Мар 12°

Дальнее зарубежье 19.03.2017 20:26

Шесть боевиков ИГ, включая выходца из РФ, уничтожены в иракском Мосуле - СМИ

По меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ, включая выходца из России, уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны.

По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГИЛ (запрещена в РФ).

В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения.

Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГИЛ.

В январе войскам удалось полностью очистить от террористов восточные кварталы города, и с февраля они ведут бои в западной его части.

По данным иракских военных, подразделения иракской армии и ополченцы вплотную подошли к соборной мечети 12 века ан-Нури в старом городе. Эксперты говорят, что ее освобождение будет иметь важное символическое и психологическое значение, поскольку именно в этой мечети главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил 29 июня 2014 года о создании в Мосуле своего "халифата".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


На западе Мосула уничтожено в общей сложности более 700 боевиков ИГИЛ - СМИ На иракский город Киркук совершено нападение, в городе слышны взрывы и стрельба Боевики ИГ сожгли в иракском Мосуле старинное 90-килограммовое Евангелие В руки боевиков в Ираке попали ядерные материалы Иракские боевики казнили не менее 160 пленных в Тикрите - правозащитники Захватившие иракский Мосул боевики готовят атаку против правительства страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]