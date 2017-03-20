В Киеве за пять лет будет построен мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", сообщил глава наблюдательного совета по созданию этого объекта Натан Щаранский по итогам его первого заседания 19 марта в Киеве.
"Речь идет о том, что в течение 5 лет, от 75-ой годовщины Бабьего Яра (в 2016 году) и до 80-ой годовщины, проект должен обрести идейную плоть, а потом и физическую плоть, стать реальностью. Мы обсудили бюджет на ближайший год, этапы на следующие 5 лет и, может самое главное, мы намерены искать как можно большую общественную поддержку для всех наших решений - собираемся привлечь сотни общественных организаций (еврейских, украинских и мировых)", - сказал он.
Н.Щаранский добавил, что предпочтительной площадкой для строительства центра является одноименная местность, однако при наличии объективных препятствий может быть рассмотрена и другая локация.
"Нет сомнения, приоритетно, чтобы он был расположен в районе Бабьего яра - в этом есть огромный символизм. В то же время понятно, что это решение нельзя принять без очень серьезных консультаций... По еврейскому закону ничего нельзя строить на территории кладбищ, поэтому это первый вопрос, который мы планируем изучить с самыми профессиональными специалистами. Дальше идут профессиональные вопросы, связанные с археологией, связанные с муниципальными властями и законами... Если мы получим добро и определим такое место, которое будет удовлетворять всем этим условиям в районе Бабьего Яра - тогда это будет Бабий Яр. Если это окажется невозможным - тогда есть другие альтернативы", - сказал он.
Как отметил Н.Щаранский, мемориальный центр будет объединять функции музея, исследовательского и образовательного центра. Однако точный его облик будет определен в процессе последующих консультаций и обсуждений.
Помимо строительства самого мемориала в ходе реализации проекта планируется благоустроить прилегающую территорию, в т.ч., остатки разрушенного еврейского кладбища.
Члены наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" высказали уверенность, что при его строительстве не возникнет проблем с финансированием и проект будет реализован в полной мере.
В наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" входят главный раввин Киева и Украины Раввин Яков Дов Блайх, основатель и вокалист украинской рок-группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук, президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский, спортсмен и общественный деятель Владимир Кличко, бывший сенатор от штата Коннектикут (США) Джо Либерман, украинский бизнесмен Виктор Пинчук, бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Йошка Фишер, соучредитель и глава Наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, глава фонда Мемориального центра "Бабий Яр" Павел Фукс, соучредитель и член Наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Герман Хан, председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Н.Щаранский.
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