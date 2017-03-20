Токио приложит все усилия на пути заключения мирного договора с Россией - глава МИД Японии

Япония намерена приложить все усилия для продвижения к заключению мирного договора с Россией, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида по итогам переговоров в формате с участием глав МИД и Минобороны "2+2" с российской стороной.
"Решение территориального вопроса, этот вопрос стоял на месте более 70 лет, это дело непростое",- сказал Ф.Кисида.
"Я не забываю глубокие чувства тех людей, которые жили на островах, поэтому я лично буду прилагать все усилия на пути заключения мирного договора с Россией с тем, чтобы верно идти вперед", - отметил он.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил важность развития дружеских отношений в интересах двух стран.
"Как справедливо сказал мой коллега Фумио Кисида, развитие диалога в этом формате вносит в клад в задачи, которые поставили наши лидеры, а именно развития отношений - глубоких, дружеских - во всех сферах и в интересах российского и японского народов", - сказал российский министр.
"Именно перевод отношений в новое качество позволит эффективнее и легче решать любые сложные вопросы", - отметил он.
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