Токио приложит все усилия на пути заключения мирного договора с Россией - глава МИД Японии

Япония намерена приложить все усилия для продвижения к заключению мирного договора с Россией, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида по итогам переговоров в формате с участием глав МИД и Минобороны "2+2" с российской стороной.

"Решение территориального вопроса, этот вопрос стоял на месте более 70 лет, это дело непростое",- сказал Ф.Кисида.

"Я не забываю глубокие чувства тех людей, которые жили на островах, поэтому я лично буду прилагать все усилия на пути заключения мирного договора с Россией с тем, чтобы верно идти вперед", - отметил он.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил важность развития дружеских отношений в интересах двух стран.

"Как справедливо сказал мой коллега Фумио Кисида, развитие диалога в этом формате вносит в клад в задачи, которые поставили наши лидеры, а именно развития отношений - глубоких, дружеских - во всех сферах и в интересах российского и японского народов", - сказал российский министр.

"Именно перевод отношений в новое качество позволит эффективнее и легче решать любые сложные вопросы", - отметил он.