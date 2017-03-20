В латвийский парламент поступила набравшая 26 тыс. подписей петиция против использования животных в цирке

Латвийская организация "Свобода животных" в понедельник подала в Сейм (парламент Латвии) более 26 тыс. подписей под петицией "За человеческий цирк".
Эта петиция призывает прекратить использование животных в цирке, сообщил агентству BNS председатель правления организации Айвар Андерсонс.
В Сейм также подано письмо, подписанное 37-ю негосударственными организациями, с просьбой к депутатам Сейма поддержать поправки к закону о защите животных, предусматривающие отказ от использования диких животных в цирках Латвии.
С инициативой запрета на использование в цирке диких животных выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.
Новая член правления ООО "Рижский цирк" Инара Кехре, которая приступит к обязанностям с 28 марта, также видит будущее цирка без использования животных.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов 143 раза
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 136 раз - Минобороны
Доллар слабо дешевеет к евро и иене в понедельник
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»