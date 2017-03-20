В латвийский парламент поступила набравшая 26 тыс. подписей петиция против использования животных в цирке

Латвийская организация "Свобода животных" в понедельник подала в Сейм (парламент Латвии) более 26 тыс. подписей под петицией "За человеческий цирк".

Эта петиция призывает прекратить использование животных в цирке, сообщил агентству BNS председатель правления организации Айвар Андерсонс.

В Сейм также подано письмо, подписанное 37-ю негосударственными организациями, с просьбой к депутатам Сейма поддержать поправки к закону о защите животных, предусматривающие отказ от использования диких животных в цирках Латвии.

С инициативой запрета на использование в цирке диких животных выступила в 2015 году Продовольственно-ветеринарная служба Латвии.

Новая член правления ООО "Рижский цирк" Инара Кехре, которая приступит к обязанностям с 28 марта, также видит будущее цирка без использования животных.