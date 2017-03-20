Германия в будущем может запретить все выступления турецких политиков в ФРГ, заявляет Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти, вероятно, введут запрет на дальнейшие мероприятия, организованные с участием турецких чиновников в ФРГ, передают в понедельник западные СМИ.

Как отмечают издания, Берлин пойдет на такой шаг в том случае, если Анкара не перестанет критиковать Германию и сравнивать ее политику с "нацистским подходом".

Ранее отношения между Германией и Турцией сильно обострились. В частности, это произошло после того, как власти ФРГ отменили ряд массовых мероприятий с участием турецких официальных лиц. Проведение этих мероприятий планировалось в тех районах Германии, где проживают турецкие общины.

В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов в период Второй мировой войны.