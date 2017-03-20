Более 40 человек могли погибнуть при крушении самолета в Южном Судане

Пассажирский авиалайнер в понедельник потерпел крушение в Южном Судане, сообщает интернет-портал ливанского издания "Дейли стар".

По первоначальным данным, на борту находились 44 человека, все они погибли.

Более подробных данных об авиакатастрофе пока не приводится.