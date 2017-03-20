В Госдуме надеются на скорое снятие европейских санкций с Сирии

Визит членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Сирию может способствовать скорейшему снятию санкций с этой ближневосточной страны, заявил член группы Госдумы по взаимодействию с парламентом Сирии Сергей Гаврилов.

"Визит российской делегации и членов ПАСЕ, который проходит сегодня, - это новое слово в укреплении официальных отношений на парламентском уровне. Надеюсь, что результатом этой официальной активности будет отмена санкций, которые ввел Евросоюз в отношении Сирии", - сказал С.Гаврилов "Интерфаксу" в понедельник.

По его мнению, в настоящее время санкции - "причина продолжающихся несчастий и мучений сирийского народа". В частности, по его словам, санкции делают невозможным воссоздание системы здравоохранения в Сирии.

"Страну покинули многие квалифицированные медики, система больниц разрушена, так как в больницах террористами часто размещались склады вооружения, штабы боевиков. Сейчас нет даже возможности приобретать новые запчасти для медицинского оборудования", - сказал С.Гаврилов.

Он отметил, что в думской группе по взаимоотношениям с парламентом Сирии считают, что "главная задача, которую должна решить миссия европейских парламентариев, - скорейшее снятие санкций".

С.Гаврилов считает, что "миссия началась очень успешно, а также важно то, что европейцы смогли на официальном уровне участвовать в переговорах с руководством Сирии".

"Участие главы ПАСЕ Педро Аграмунта и руководителя комиссии Ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека Алена Дестекса, на мой взгляд, является признанием ответственности Европы за увеличившиеся страдания, голод, бедствия, геноцид сирийского народа, причиненные международным терроризмом", - сказал С.Гаврилов.