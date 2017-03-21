Бывший британский премьер пошутил над сообщениями о прослушке Трампа

Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон в шутку заявил, что больше не просушивает перехваченные записи телефонных переговоров президента США Дональда Трампа, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Он сказал, выступая в Брауновском университете в Род-Айленде (США),
что то, что ему больше не приходится слушать переговоры Д.Трампа, является положительным моментом его отставки с поста премьера.
Д.Кэмерон, тут же оговорился, что "это шутка, чтобы быть точным".
Д.Кэмерон ушел с поста премьера после того, как на референдуме большинство проголосовали за выход Великобритании из става Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп заподозрил бывшего президента США Барака Обаму в прослушивании его телефонов и слежке в ходе предвыборной кампании. По данным телеканала Fox News, бывший президент поручил слежку за Д.Трампом британской спецслужбе, чтобы исключить "американский след".
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