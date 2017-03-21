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Дальнее зарубежье 21.03.2017 09:42

Бывший британский премьер пошутил над сообщениями о прослушке Трампа

Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон в шутку заявил, что больше не просушивает перехваченные записи телефонных переговоров президента США Дональда Трампа, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Он сказал, выступая в Брауновском университете в Род-Айленде (США),

что то, что ему больше не приходится слушать переговоры Д.Трампа, является положительным моментом его отставки с поста премьера.

Д.Кэмерон, тут же оговорился, что "это шутка, чтобы быть точным".

Д.Кэмерон ушел с поста премьера после того, как на референдуме большинство проголосовали за выход Великобритании из става Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп заподозрил бывшего президента США Барака Обаму в прослушивании его телефонов и слежке в ходе предвыборной кампании. По данным телеканала Fox News, бывший президент поручил слежку за Д.Трампом британской спецслужбе, чтобы исключить "американский след".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ТРАМП, ШУТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]