Бывший британский премьер пошутил над сообщениями о прослушке Трампа

Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон в шутку заявил, что больше не просушивает перехваченные записи телефонных переговоров президента США Дональда Трампа, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Он сказал, выступая в Брауновском университете в Род-Айленде (США),

что то, что ему больше не приходится слушать переговоры Д.Трампа, является положительным моментом его отставки с поста премьера.

Д.Кэмерон, тут же оговорился, что "это шутка, чтобы быть точным".

Д.Кэмерон ушел с поста премьера после того, как на референдуме большинство проголосовали за выход Великобритании из става Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп заподозрил бывшего президента США Барака Обаму в прослушивании его телефонов и слежке в ходе предвыборной кампании. По данным телеканала Fox News, бывший президент поручил слежку за Д.Трампом британской спецслужбе, чтобы исключить "американский след".