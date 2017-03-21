Туск объявил о созыве Европейского Совета по Brexit 29 апреля

Председатель Евросовета Дональд Туск объявил во вторник, что назначает саммит 27 стран ЕС по Brexit 29 апреля.

"Я созову Европейский Совет 29 апреля, чтобы принять руководящие принципы 27 государств ЕС по Brexit. Приоритет должен быть определенным и ясным для всех: граждан, компаний и государств-членов", - написал Д.Туск в своем "Твиттере".

Ранее на этой неделе постоянный представитель Великобритании при ЕС Тимоти Барроу заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта.

Первым шагом станет уведомление ЕС о старте Brexit: Лондон отправит в Брюссель подробное письмо о позиции Британии и том, что Лондон запускает статью 50 Лиссабонского договора, чтобы покинуть Евросоюз.

Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о Brexit 16 марта. До этого законопроект одобрили обе палаты парламента в неизменном виде.

Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.