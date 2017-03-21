Проглотившая 915 монет черепаха умерла в Таиланде после операции по их извлечению

Морская черепаха по кличке "Свинья-Копилка" умерла из-за осложнений после операции по удалению почти 1 тыс. монет в Таиланде, сообщают во вторник западные СМИ.

Черепаха возрастом 25 лет обитала в одном из таиландских зоопарков.

При этом, как отмечается, она в течение долгого времени проглатывала монеты, которые туристы бросали в воду.

В ходе семичасовой операции специалисты извлекли 915 монет общим весом практически в 5 килограмм.

По словам ветеринаров, состояние животного в минувшие выходные резко ухудшилось из-за заражения крови.

Ветеринары провели вторую операцию, однако не смогли спасти жизнь животного.