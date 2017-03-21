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Дальнее зарубежье 21.03.2017 17:59

Проглотившая 915 монет черепаха умерла в Таиланде после операции по их извлечению

Морская черепаха по кличке "Свинья-Копилка" умерла из-за осложнений после операции по удалению почти 1 тыс. монет в Таиланде, сообщают во вторник западные СМИ.

Черепаха возрастом 25 лет обитала в одном из таиландских зоопарков.

При этом, как отмечается, она в течение долгого времени проглатывала монеты, которые туристы бросали в воду.

В ходе семичасовой операции специалисты извлекли 915 монет общим весом практически в 5 килограмм.

По словам ветеринаров, состояние животного в минувшие выходные резко ухудшилось из-за заражения крови.

Ветеринары провели вторую операцию, однако не смогли спасти жизнь животного.

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Тэги: ТАИЛАНД, ЧЕРЕПАХА, ОПЕРАЦИЯ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]