Страны мира запрещают импорт мяса из Бразилии из-за скандала

Страны мира - от Китая до Чили - приостанавливают или ограничивают импорт мяса из Бразилии, в первую очередь, говядины и курятины, поскольку бразильские производители оказались в центре скандала из-за продажи несвежей продукции, сообщает Al-Jazeera.
К середине дня во вторник Китай временно приостановил прием всех поставок из этой южноамериканской страны, Европейский союз и Чили ограничили закупки. Власти Сингапура объявили, что внимательно отслеживают качество бразильской мясной продукции.
"Китай не будет разгружать мясо, импортированное из Бразилии, пока не получит дополнительную информацию", - говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства Бразилии.
Вместе с тем Южная Корея сняла запрет на закупки продукции птицеводства у бразильской BRF SA, убедившись, что Бразилия никогда не поставляла в эту страны мясо кур ненадлежащего качества.
На прошлой неделе федеральные власти Бразилии объявили о расследовании в отношении крупнейших производителей мяса в стране BRF и JBS, которые якобы подкупали госчиновников, чтобы получить разрешения на продажу тухлого мяса. Кроме того, бразильская прокуратура утверждает, что в сосиски и колбасные изделия добавлялись части туш, которых там не должно было быть согласно стандартам, а также что производители добавляли в мясную продукцию картон и использовали кислоты, чтобы скрыть запах испорченного мяса.
В рамках расследования арестованы более 30 человек, полиция провела обыски более десятка мясоперерабатывающих предприятий.
Бразилия экспортирует мясо в более чем 150 стран мира. В 2016 году выручка от продажи мяса кур за рубеж составила $5,9 млрд, говядины - $4,3 млрд. По данным ассоциации бразильских экспортеров мяса ABIEC, треть поставок из Бразилии за рубеж в прошлом году предназначалась для материкового Китая и Гонконга. В число крупнейших импортеров бразильского мяса также входят Россия, Саудовская Аравия и Япония.
По оценкам экспертов Capital Economics, Бразилия в текущем году может потерять около $3,5 млрд экспортных доходов из-за скандала, или около 0,2% ВВП.
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