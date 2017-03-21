В Анкаре высказываются за смягчение запрета США на провоз электроники в самолетах

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан во вторник раскритиковал решение американских властей, которое вводит запрет на провоз пассажирами крупных электронных устройств в ручной клади на рейсах из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Мы особо отмечаем тот факт, что этот (запрет - ИФ) не пойдет на пользу пассажирам. Должны быть приняты меры, направленные на отмену либо смягчение такого шага", - приводит слова министра британская телерадиокорпорация Би-би-си.

При этом А.Арслан подчеркнул, что запрет не пойдет на пользу ни Турции, ни США.

Ранее сообщалось, что власти США ввели временный запрет на провоз пассажирами крупных электронных устройств в ручной клади на рейсах из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Под запрет попали все электронные устройства, кроме мобильных телефонов и медицинских приборов, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото и видеокамеры.

Запрет коснулся рейсов в США из десяти международных аэропортов, включая воздушные гавани Каира, Аммана, Кувейта, Касабланки, Дохи, Стамбула, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии (в Эр-Рияде и Джидде) и ОАЭ (в Абу-Даби и в Дубае).

В министерстве внутренней безопасности США отметили, что решение было принято в целях увеличения безопасности во время полетов.

В США запрет вступил в силу 21 марта 2017 года.