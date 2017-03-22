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Дальнее зарубежье 22.03.2017 16:10

Де Мистура заявил, что 23 марта едет в Анкару для консультаций перед женевскими переговорами по Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в четверг направится в Турцию в преддверии межсирийских переговоров в Женеве, намеченных на 23 марта.

"Я планирую завтра поехать в Анкару, потому что она - важный партнер, с которым вы тоже работаете", - сказал С. де Мистура в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Поэтому завтра начало переговоров будет носить более формальный характер. Господин Рамзи (заместитель С. де Мистуры - ИФ) будет встречать делегации", - добавил он.

По словам С. де Мистуры, "на земле" есть процессы, которые вызывают обеспокоенность, именно поэтому необходимо поддерживать политический процесс". "Поэтому я здесь", - добавил он.

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Тэги: ООН, ТУРЦИЯ, ЖЕНЕВА, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]