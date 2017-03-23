Решение Киева о запрете на въезд российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой в страну наносит удар по престижу конкурса, Россия рассчитывает, что оно будет пересмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу "Евровидения", - сказал Д.Песков журналистам, комментируя решение Киева.
Он обратил внимание на то, что представители "Евровидения" выразили сожаление в связи с решением о запрете на въезд на Украину Ю.Самойловой.
"Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным. И, на самом деле, мы бы, конечно, ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено, и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе", - сказал Д.Песков.
Пресс-секретарь президента добавил: "У этой истории есть, конечно, скажем так, эмоциональная и морально-этическая сторона, но есть и фактологическая. Вот фактологическая сторона четко свидетельствует о том, что, наверно, подрывается авторитет этого конкурса. Безусловно, подрывается, по крайней мере, у такого важного участника с таким большим населением, как РФ".
С точки зрения России, отметил Д.Песков, "решение несправедливое, неудачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено".
Пакистан и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества – посол в Баку
Баку осуждает теракт в Лондоне – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 126 раз - Минобороны
Fitch снизило рейтинг Саудовской Аравии до A+ с AA-
Казахстан готов обсудить транзит российской нефти в Узбекистан - глава Минэнерго
Нефть дорожает после падения цен накануне, Brent торгуется выше $51 за баррель
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана накануне стали 4 человека, еще 12 пострадали – МВД
Штаб поисковых работ подтвердил принадлежность тела обнаруженного на Каспии одному из азербайджанских нефтяников, без вести пропавших в декабре 2016г
По завершении реставрации в храме Гроба Господня в Израиле откроется часовня
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»