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СНГ 23.03.2017 14:30

Решение Киева о запрете на въезд певице Самойловой в страну девальвирует "Евровидение" - Песков

Решение Киева о запрете на въезд российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой в страну наносит удар по престижу конкурса, Россия рассчитывает, что оно будет пересмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу "Евровидения", - сказал Д.Песков журналистам, комментируя решение Киева.

Он обратил внимание на то, что представители "Евровидения" выразили сожаление в связи с решением о запрете на въезд на Украину Ю.Самойловой.

"Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным. И, на самом деле, мы бы, конечно, ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено, и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь президента добавил: "У этой истории есть, конечно, скажем так, эмоциональная и морально-этическая сторона, но есть и фактологическая. Вот фактологическая сторона четко свидетельствует о том, что, наверно, подрывается авторитет этого конкурса. Безусловно, подрывается, по крайней мере, у такого важного участника с таким большим населением, как РФ".

С точки зрения России, отметил Д.Песков, "решение несправедливое, неудачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено".

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Тэги: ПЕСКОВ, УКРАИНА, ЕВРОВИДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]