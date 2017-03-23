В Египте заявили о гибели 10 военнослужащих в ходе боев с экстремистами, уничтожено 15 боевиков

Десять военнослужащих египетской армии погибли от рук исламских экстремистов в ходе рейда в центральной части Синайского полуострова, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на египетские вооруженные силы.

По данным армейского командования, египетской армии удалось уничтожить 15 экстремистов и взять под стражу еще семь человек.

При этом три офицера и семь военнослужащих рядового состава погибли в результате взрывов придорожных бомб, установленных террористами, связанными с группировкой ИГ.