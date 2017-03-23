АБИИ утвердил 13 новых участников, их число достигло 70

Советом управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в четверг объявил об одобрении 13 заявок на присоединение к финансовой организации.

Таким образом, общее число участников банка достигло 70.

Новых членов в свои ряды АБИИ принимает впервые после начала работы, отмечает агентство "Синьхуа".

В число принятых в АБИИ входят пять представителей региона (Афганистан, Армения, Фиджи, Сянган и Восточный Тимор), а также восемь государств из других регионов (Бельгия, Канада, Эфиопия, Венгрия, Ирландия, Перу, Судан и Венесуэла).

"Повышение интереса различных стран и регионов мира к присоединению к АБИИ является подтверждением стремительного прогресса, достигнутого нами в становлении банка в качестве международного института", - заявил президент банка Цзинь Лицюнь.

"Я горжусь тем, что сейчас в АБИИ представлены почти все континенты, и мы с нетерпением ждем новых заявок на членство, которые будут рассмотрены советом управляющих банка позднее в этом году", - сказал он.

Утвержденные кандидаты официально станут членами АБИИ после завершения необходимых внутренних процедур и внесения первоначальных взносов в банк. Их доли в банке будут определены в соответствии с количеством нераспределенных акций, которыми на данный момент обладает АБИИ.

Ранее сообщалось, что банк в этом году планирует принять около 25 новых членов, в числе которых африканские, европейские и южноамериканские государства.

АБИИ, штаб-квартира которого находится в Пекине, был официально учрежден 57 странами в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд. Банк был создан по инициативе КНР. Российской стороне принадлежит 5,92% голосов (65,362 тыс. акций), Китай получил 26,06%, Индия - 7,5% голосов.

Ключевая цель АБИИ - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона. В сферу деятельности банка будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь.

Приоритетные направления инвестиций банка - энергетика и электроэнергетика, транспорт и логистика, сельская инфраструктура, защита окружающей среды.