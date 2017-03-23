Обама и Трамп не контактировали со дня инаугурации - газета

Президент США Дональд Трамп и экс-лидер этой страны Барак Обама не общались со дня инаугурации, пишет в четверг газета "Хилл" со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что с того момента, как Б.Обама еще будучи президентом США принял 20 января своего преемника в Белом доме, Д.Трамп обвинил своего предшественника в прослушке и запустил процесс отмены проведенной Б.Обамой реформы системы здравоохранения, известной как Obamacare.

Некоторые источники, близкие к Б.Обаме, рассказали "Хилл", что экс-президент был раздосадован, узнав об обвинениях со стороны Д.Трампа, и назвал их "возмутительными".

"Он не был напуган", - рассказал источник.

При этом, продолжает "Хилл", Б.Обама и Д.Трамп неоднократно пытались связаться в самое первое время после вступления Трампа в должность.

Так, в частности, помощник Трампа звонил поблагодарить Обаму за записку, оставленную ему в Овальном кабинете.

Со своей стороны бывшая представитель госдепа Джен Псаки накануне заявила, что "взаимопонимание" между Обамой и Трампом "замедлилось".

"(Обама - ИФ) проводил плавный переход, и на этом он фокусировался. Но это не означает, что кто-то ожидал, что они станут друзьями по гольфу", - приводит "Хилл" ее слова.

Журналисты газеты пообщались с полудюжиной бывших помощников Б.Обамы и другими близкими ему людьми, чтобы поинтересоваться об отношениях между ним и Д.Трампом.

Многие из них подчеркнули, что Обама занимается тем, чем всегда планировал после президентства, - возвращается к жизни обычного гражданина.