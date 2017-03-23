Отношения между ЕС и Турцией должны оставаться открытыми - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг заявил, что сотрудничество между Анкарой и Евросоюзом не должно прекращаться даже при сложных взаимоотношениях между сторонами.

"Очевидно, что Турция нескоро вступит в ЕС, однако нам ни в коем случае не стоит прерывать взаимодействие, даже если отношения не простые", - сказал министр журналистам во время визита в Афины.

Ранее отношения между Турцией и Германией, а также некоторыми другими европейскими странами сильно обострились. В частности, это произошло после того, как власти ФРГ отменили ряд массовых мероприятий с участием турецких официальных лиц. Проведение этих мероприятий планировалось в тех районах Германии, где проживают турецкие общины.

В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов в период Второй мировой войны.