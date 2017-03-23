Отношения Анкары с ЕС будут пересмотрены после референдума в Турции - Эрдоган

Анкара продолжит экономические отношения с Евросоюзом, но пересмотрит другие сферы сотрудничества, заявил в четверг в интервью телеканалу Си-Эн-Эн Тюрк президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам президента Турции, пересмотру будут подлежать отношения с Европой "от А до Я", в том числе в таких областях, как политика и административное управление. Кроме того, это коснется и соглашения между сторонами по вопросу миграции.

Референдум в Турции назначен на 16 апреля, по его итогам полномочия президента страны могут быть расширены.