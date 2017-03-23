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Дальнее зарубежье 23.03.2017 23:19

Отношения Анкары с ЕС будут пересмотрены после референдума в Турции - Эрдоган

Анкара продолжит экономические отношения с Евросоюзом, но пересмотрит другие сферы сотрудничества, заявил в четверг в интервью телеканалу Си-Эн-Эн Тюрк президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам президента Турции, пересмотру будут подлежать отношения с Европой "от А до Я", в том числе в таких областях, как политика и административное управление. Кроме того, это коснется и соглашения между сторонами по вопросу миграции.

Референдум в Турции назначен на 16 апреля, по его итогам полномочия президента страны могут быть расширены.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]