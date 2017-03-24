Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Мар 13° 27 Мар 14°

ТЭК 24.03.2017 09:24

Нефть умеренно дорожает в пятницу, завершает неделю в минусе

Цены на нефть слабо поднимаются в пятницу, однако завершают неделю снижением на опасениях по поводу сохранения избытка предложения на рынке.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 в пятницу выросла на $0,14 (0,28%) - до $50,70 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $0,08 (0,16%) - до $50,56 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,19 (0,40%) - до $47,89 за баррель. В четверг фьючерсы упали в цене на $0,34 (0,71%) - до $47,7 за баррель.

С начала недели цена Brent снизилась на 2,3%, WTI - на 2,2%.

Участники нефтяного рынка ожидают встречи представителей ОПЕК и их партнеров в Кувейте, которая состоится на предстоящих выходных и будет посвящена обсуждению результатов соглашения о сокращении добычи. Кроме того, в ходе встречи участники могут обсудить вопрос продления соглашения после его окончания в июне.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал, что соглашение может быть продлено, если общемировые запасы топлива не сократятся до среднего уровня за последние пять лет.

"Думаю, WTI будет торговаться на уровне $47-50 за баррель в ближайшие недели, - говорит аналитик IG Ltd. Эван Лукас. - Едва ли это изменится, если только ОПЕК не скажет, что да, мы готовы продлить это соглашение".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]