Атамбаев хочет в сентябре встретиться с Трампом

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил о планах нанести в сентябре визит в Вашингтон.

"Здоровье я поправил, в сентябре я в Америке побываю и с Трампом поговорю", - заявил президент Киргизии журналистам в пятницу.

В сентябре 2016 года во время перелета Бишкек - Стамбул - Нью-Йорк у президента Киргизии стало плохо с сердцем. Он остался в Стамбуле, прервав свою поездку на сессию Генассамблеи ООН.