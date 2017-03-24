Марин Ле Пен заявила, что будет развивать отношения с РФ, если станет президентом Франции

Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен намерена развивать отношения с Россией в случае победы на президентских выборах.

"Моя позиция относительно отношений наших двух стран не меняется, надеюсь, что через два месяца, если представится возможность, я также продолжу эту точку зрения", - сказала она.

"Вы знаете, что я сторонница развития и поддержания отношений с Россией, исторически наши страны связаны. Речь идёт и об отношениях в сфере культуры, и о парламентских связях, торговых отношениях, сфере обмена технологиями", - отметила М.Ле Пен.

"Наше сотрудничество действительно важно и необходимо важно в деле борьбы с терроризмом и исламизмом", - добавила она.

"Я выступаю за то, чтобы Российская Федерация, безусловно, принимала должное участие в борьбе с терроризмом. Эта борьба должна быть свободных наций, свободных народов с общей террористической угрозой", - сказала М.Ле Пен.

"На всех уровнях, которые только для меня доступны, я стараюсь выступать за борьбу с терроризмом, отстаивание необходимости этой борьбы. Дело в том, что Франция, моя страна, уже платит высокую цену за присутствие в мире угрозы терроризма. За один только прошедший год в нашей стране погибли 300 человек",- добавила она.