Марин Ле Пен заявила, что будет развивать отношения с РФ, если станет президентом Франции

Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен намерена развивать отношения с Россией в случае победы на президентских выборах.
"Моя позиция относительно отношений наших двух стран не меняется, надеюсь, что через два месяца, если представится возможность, я также продолжу эту точку зрения", - сказала она.
"Вы знаете, что я сторонница развития и поддержания отношений с Россией, исторически наши страны связаны. Речь идёт и об отношениях в сфере культуры, и о парламентских связях, торговых отношениях, сфере обмена технологиями", - отметила М.Ле Пен.
"Наше сотрудничество действительно важно и необходимо важно в деле борьбы с терроризмом и исламизмом", - добавила она.
"Я выступаю за то, чтобы Российская Федерация, безусловно, принимала должное участие в борьбе с терроризмом. Эта борьба должна быть свободных наций, свободных народов с общей террористической угрозой", - сказала М.Ле Пен.
"На всех уровнях, которые только для меня доступны, я стараюсь выступать за борьбу с терроризмом, отстаивание необходимости этой борьбы. Дело в том, что Франция, моя страна, уже платит высокую цену за присутствие в мире угрозы терроризма. За один только прошедший год в нашей стране погибли 300 человек",- добавила она.
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