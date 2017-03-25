Памятная церемония пройдет в Эстонии в годовщину депортации 1949 года

В Эстонии в субботу отмечается 68-я годовщина депортации местного населения в Сибирь.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства юстиции, в Таллине у памятника Освободительной войне состоится памятная церемония. От имени народа Эстонии венок к подножью монумента возложит министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu). Будут также возложены венки и цветы от города Таллина, дипломатического корпуса и союза "Мементо".

Вечером на площади Свободы будут зажжены тысячи свечей в память жертв депортации. Свечи будут также зажжены в Тарту, Пярну и других городах Эстонии.

25 марта 1949 года по постановлению Совета министров СССР в Красноярский край и Новосибирскую область, а также частично в Иркутскую и Омскую области в ходе операции "Прибой" были высланы 7,5 тысяч семей, или более 22 тысяч жителей Эстонии, в том числе женщин, стариков и детей. Большинство из них были освобождены в 1958 году, последних депортированных освободили в 1965 году. Многие до освобождения не дожили.

В Эстонии депортация рассматривается как геноцид и преступление против человечности.