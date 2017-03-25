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СНГ 25.03.2017 10:31

Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться на Камчатке

Вулкан Камбальный, находящийся на самом юге Камчатки, впервые за сотни лет начал выбрасывать пепел на высоту 5-6 км над уровнем моря, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в субботу руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) Ольга Гирина.

"Извержение Камбального началось в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф на высоте 5-6 км протянулся уже на 160 км на юг - юго-запад от вулкана в Тихий океан", - сказала О.Гирина, отметив, что населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, пеплопады им не угрожают.

Для Камбального установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

"Извержения этого вулкана никто не ожидал. Камбальный хоть и значится в списке действующих вулканов Камчатки, но на памяти современников он не извергался. Точной информации о его последнем извержении нет, но, возможно, оно произошло лет 250 назад", - сказала вулканолог.

О.Гирина подчеркнула, что извержение Камбального - большое событие для ученых, т.к. это извержение давно молчавшего вулкана.

"Мы точно не знаем, как будут развиваться эруптивные события и насколько они будут опасны для авиации и населения Камчатки. Продолжаем мониторинг вулкана, в случае необходимости - сообщим об опасности", - сказала руководитель KVERT.

Камбальный - самый южный вулкан Камчатки, расположенный в 230 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота - 2 тыс. 161 м. В десяти километрах к югу от вулкана находится озеро Камбальное. На вершине расположен кратер удлиненной формы, размером 800 на 400 м, открытый на юго-запад, глубина - 150 м. На склонах вулкана отмечается пять шлаковых конусов. Своё название вулкан получил от первопроходцев-казаков, назвавших его по одноименной реке Камбальной, а сама река получила это имя - в связи с обилием камбалы в приустьевой части моря.

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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ВУЛКАН, ИЗВЕРЖЕНИЕ


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