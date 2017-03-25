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СНГ 25.03.2017 17:51

В Армении создан Клуб инвесторов, ожидаются инвестиции в размере $3,2 млрд

Деятельность непубличного договорного инвестиционного фонда "Клуб инвесторов Армении" может привлечь в республику инвестиции в размере $3,2 млрд, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

"Мы зафиксировали программу в размере $3,2 млрд. Есть проект, источники финансирования. Ожидаем, что с деятельностью клуба кроме $3,2 млрд будут и другие инвестиции", - сказал К.Карапетян журналистам в субботу.

В субботу в Ереване с участием премьер-министра и более 30 армянских предпринимателей из России официально был дан старт деятельности непубличного договорного инвестиционного фонда "Клуб инвесторов Армении".

В свою очередь президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян заявил, что выбраны конкретные программы, по которым будут осуществлены первые инвестиции.

"Программы, в основном, касаются сферы энергетики. Мы попытаемся за счет быстрых инвестиций содействовать правительству пересмотреть тарифы (на энергоносители - ИФ) в сторону понижения", - отметил С.Карапетян.

В январе 2017 года проживающие в России армянские предприниматели приняли декларацию об участии в бизнес-программах правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИНВЕСТОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]