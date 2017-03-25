В Армении создан Клуб инвесторов, ожидаются инвестиции в размере $3,2 млрд

Деятельность непубличного договорного инвестиционного фонда "Клуб инвесторов Армении" может привлечь в республику инвестиции в размере $3,2 млрд, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.
"Мы зафиксировали программу в размере $3,2 млрд. Есть проект, источники финансирования. Ожидаем, что с деятельностью клуба кроме $3,2 млрд будут и другие инвестиции", - сказал К.Карапетян журналистам в субботу.
В субботу в Ереване с участием премьер-министра и более 30 армянских предпринимателей из России официально был дан старт деятельности непубличного договорного инвестиционного фонда "Клуб инвесторов Армении".
В свою очередь президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян заявил, что выбраны конкретные программы, по которым будут осуществлены первые инвестиции.
"Программы, в основном, касаются сферы энергетики. Мы попытаемся за счет быстрых инвестиций содействовать правительству пересмотреть тарифы (на энергоносители - ИФ) в сторону понижения", - отметил С.Карапетян.
В январе 2017 года проживающие в России армянские предприниматели приняли декларацию об участии в бизнес-программах правительства Армении.
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