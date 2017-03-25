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Дальнее зарубежье 25.03.2017 17:02

Германские власти проводят эвакуацию в аэропорту Кельна из-за обнаружения подозрительного предмета - СМИ

Пассажиры и сотрудники аэропорта в Кельне эвакуированы после того, как стражи порядка получили сообщение о подозрительном предмете, пишут в субботу немецкие СМИ.

По данным руководства аэропорта, работники заметили странный объект во время досмотра и просвечивания багажа одного из пассажиров.

Несмотря на это, подозреваемый не был задержан, после чего было объявлено об эвакуации, отмечают издания.

Инцидент затронул порядка 500 человек, в настоящий момент работа терминала 1 приостановлена. Кроме того, 11 рейсов, как ожидается, будут осуществляться через другие терминалы аэропорта.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГОРОД, АЭРОПОРТ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]