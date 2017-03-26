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Внешняя политика 26.03.2017 13:26

Президент Азербайджана обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с Португалией

Взаимная заинтересованность Баку и Лиссабона в расширении двусторонних отношений была отмечена на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с новоназначенным послом Португалии в Баку Паулой Леал да Сильвой.

«Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность проведения политических консультаций между Азербайджаном и Португалией и увеличения уровня взаимного экономического сотрудничества и бизнес связей», - сообщает сайт главы государства.

Стороны отметили наличие хорошего потенциала для развития сотрудничества в сфере туризма и обсудили перспективы расширения туристических отношений.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОРТУГАЛИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]