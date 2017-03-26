Президент Азербайджана обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с Португалией

Взаимная заинтересованность Баку и Лиссабона в расширении двусторонних отношений была отмечена на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с новоназначенным послом Португалии в Баку Паулой Леал да Сильвой.
«Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность проведения политических консультаций между Азербайджаном и Португалией и увеличения уровня взаимного экономического сотрудничества и бизнес связей», - сообщает сайт главы государства.
Стороны отметили наличие хорошего потенциала для развития сотрудничества в сфере туризма и обсудили перспективы расширения туристических отношений.
Р.Бабаев
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