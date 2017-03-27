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Дальнее зарубежье 27.03.2017 17:45

Президент Латвии прибыл в Тбилиси

Президент Латвии Раймонд Вейонис прибыл в понедельник с официальным визитом в Грузию, вместе с президентом Латвии в Тбилиси находится глава латвийского МВД Рихард Козловскис, сообщили журналистам в администрации президента Грузии в понедельник.

"Президенты двух стран в рамках этого визита оформят меморандум о сотрудничестве как в сфере защиты границ, так и в сфере инвестиций. Президенты двух стран откроют в Кварели (в регионе Кахети) крупный инвестиционный проект", - сообщил глава президентской администрации Георгий Абашишвили.

Оценивая визит латвийского президента, глава администрации президента Грузии Г.Абашишвили выразил надежду, что данный визит еще больше укрепит отношения между двумя странами.

По его словам, визит Р.Вейониса особенно важен на фоне предоставления гражданам Грузии возможности осуществления безвизовых поездок в страны Евросоюза.

Он отметил, что Латвия всегда поддерживала предоставление Грузии безвизового режима с ЕС.

По словам Г.Абашишвили, в Тбилиси надеются на углубление отношений с Латвией как в политической, так и в экономической сфере.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]