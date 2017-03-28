В Узбекистане отметят 100-летие Рашидова, почти четверть века возглавлявшего республику

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова", сообщают во вторник национальные СМИ.
Ш.Рашидов (1917-1983) - партийный и государственный деятель, писатель на протяжении 24 лет (1959-1983 гг.) руководивший Узбекской ССР.
Как отмечается, документ принят "в целях возвеличивания светлой памяти и достойного празднования 100-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, известного писателя Шарафа Рашидова, возглавлявшего нашу республику в чрезвычайно сложные и тяжелые годы, самоотверженно трудившегося во имя ее развития, своей общественной и творческой деятельностью внесшего большой вклад в развитие национальной литературы и культур".
Ранее постановлением Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) имя Шарафа Рашидова (6 ноября 1917 года - 31 октября 1983 года) было присвоено Джизакскому району Джизакской области.
Согласно принятому главой государства постановлению, в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, где родился Ш.Рашидов, будет создан мемориальный комплекс и установлен памятник, в городе Джизаке будет открыт его мемориальный дом-музей.
В первой декаде ноября в Джизаке и Ташкенте состоятся вечера памяти, посвященные юбилейной дате. Запланировано издание сборника "Избранное" писателя и книги памяти "Выдающийся сын нашего народа", а также создание документального фильма о его жизни и общественно-творческой деятельности. Будет проведена научная конференция "Роль Шарафа Рашидова в истории Узбекистана", состоятся мероприятия, посвященные его памяти в учебных заведениях.
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