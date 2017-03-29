В РИКЦ в Баку прошли семинар для учителей и открытый урок по русскому языку

28 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся очередной семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ. На этот раз он прошел необычно – его участниками помимо учителей русского языка и литературы бакинских школ стали учащиеся 7 классов Бакинского Европейского лицея. Педагоги Юлия Семенова, Сабина Джафарова и Ирина Амелина в присутствии участников семинара провели открытый интегрированный урок, в котором творчески совместили знания по физике и русскому языку.

Затем учитель русского языка и литературы школы № 63 города Баку Светлана Денегина поделилась опытом работы с текстом на уроках русского языка и литературы с использованием электронных образовательных ресурсов.

Участники семинара получили соответствующие методические материалы, подготовленные Учебно-методическим центром русского языка РИКЦ.

Фотографии:

1 - 4. В РИКЦ состоялся семинар для учителей русского языка и литературы