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29.03.2017 09:01

В РИКЦ в Баку прошли семинар для учителей и открытый урок по русскому языку

28 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся очередной семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ. На этот раз он прошел необычно – его участниками помимо учителей русского языка и литературы бакинских школ стали учащиеся 7 классов Бакинского Европейского лицея. Педагоги Юлия Семенова, Сабина Джафарова и Ирина Амелина в присутствии участников семинара провели открытый интегрированный урок, в котором творчески совместили знания по физике и русскому языку.

Затем учитель русского языка и литературы школы № 63 города Баку Светлана Денегина поделилась опытом работы с текстом на уроках русского языка и литературы с использованием электронных образовательных ресурсов.

Участники семинара получили соответствующие методические материалы, подготовленные Учебно-методическим центром русского языка РИКЦ.

Фотографии:

1 - 4. В РИКЦ состоялся семинар для учителей русского языка и литературы

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]