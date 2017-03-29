Власти и жители австралийских районов, переживших удар циклона "Дебби", начали работу по устранению разрушительных последствий стихии, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Природа проявила себя худшим образом для жителей северного Квинсленда", - заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

"Теперь наша работа заключается в том, чтобы убедиться, что все службы объединят усилия для поддержки жителей северного Квинсленда, которые пережили очень тяжелые день и ночь", - добавил он.

Как сообщалось, австралийская армия направила в пострадавшие районы военную технику, самолеты, и продовольствие, а также оказывает содействие местным властям в уборке поваленных деревьев, ликвидации разрушений и ремонте линий электроснабжения.

Основной удар циклона пришелся на штат Квинсленд и прибрежные острова на северо-востоке Австралии, где во вторник скорость ветра превысила 260 км/ч.

В результате около 60 тыс. домов остались без электричества, а несколько районов оказались полностью изолированными.

Ранее полиция Квинсленда сообщила, что один мужчина получил серьезные травмы, когда из-за сильного ветра на него обрушилась стена, при этом информации о жертвах циклона не поступало.

Австралийские метеорологические службы признали циклон "Дебби" самым сильным в регионе с 2011 года.