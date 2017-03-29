В новой Конституции Грузии будет исключен риск формирования автократии - спикер парламента

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что действующая Конституция создает угрозу формирования автократии в республике.

"В действующей Конституции грубо нарушен принцип распределения власти. На это еще в 2009 году указывала Венецианская комиссия. Наша Конституция создает угрозу формирования автократии, поэтому мы готовим такие конституционные изменения, которые будут не только превентивными, но и в будущем исключат любой риск автократии", - заявил в среду на конференции "Конституционная реформа в Грузии" И.Кобахидзе.

По его словам, в ближайшее время проект поправок в Конституцию будет представлен на широкое рассмотрение.

Грузинские эксперты отмечают, что поправки в Конституцию, рассматриваемые в последние три месяца в государственной конституционной комиссии, касаются многих направлений, но главные среди них направлены на создание парламентской республики, в которой будут сбалансированы все ветви власти.

Конституционные поправки предполагают, в частности, избрание президента Грузии не прямым голосованием, а парламентом.

Представители оппозиции считают, что главной целью конституционных изменений, инициированных правящей партией "Грузинская мечта", является именно ограничение полномочий президента, который в настоящее время по Конституции выступает в качестве арбитра по решениям парламента и правительства.