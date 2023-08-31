В правящей партии Грузии обвинили президента в нарушении Конституции в связи с несогласованным визитом в Германию

Несогласованный с правительством Грузии визит президента Саломе Зурабишвили в Германию вызвал острую критику со стороны правящей партии "Грузинская мечта" и одобрение оппозиционных сил страны.
Администрация президента Грузии сообщила, что Зурабишвили в четверг начала свое европейское турне со встречи с президентом Германии Франк-Майером Штайнмайером. В сообщении говорится, что визиты Зурабишвили в европейские столицы связаны с получением поддержки Грузии статуса кандидата по вступлению в Евросоюз.
Со своей стороны, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в четверг на брифинге заявил, что президент своим визитом в Германию "грубо нарушает Конституцию страны". "Зурабишвили присягала Конституции и сейчас грубо ее нарушает, и это не останется без реагирования", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что Грузия является парламентской республикой, в которой внутреннюю и внешнюю политику осуществляет правительство.
Накануне администрация правительства Грузии распространила заявление, что визит Зурабишвили в Европу не является официальным, так как президент не получала согласия правительства.
Представители грузинских оппозиционных сил, напротив, приветствуют визит Зурабишвили в Европу и надеются, что на встречах в европейских столицах будет обсуждаться вопрос помилования действующим президентом находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
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