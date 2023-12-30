Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Регион 30.12.2023 15:05

Иванишвили возвращается в политику, став почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта»

На состоявшемся в субботу съезде правящей партии "Грузинская мечта" принято о решение о введении должности почетного председателя партии. На эту должность избран основатель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили.

Выступая перед делегатами съезда, Иванишвили заявил, что принял решение о возвращении в политику в связи со многими вызовами, возникшими перед страной.

"В этих условиях даже малейшая ошибка со стороны властей, которые представлены правящей партией, могут нанести серьезный урон стране. Главными национальными целями для Грузии остаются восстановление суверенитета и объединения страны, интеграция в Евросоюз", - сказал Иванишвили.

Отвечая по окончании съезда на вопрос журналистов о возможном выдвижении его на пост премьер-министра, Иванишвили заявил, что этот вопрос не рассматривается.

"В связи с моей новой должностью я не буду вмешиваться в управление партией и буду лишь консультантом", - сказал Иванишвили.

Несколько лет назад Иванишвили решил уйти из политики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ПОЛИТИК


Похожие новости


Правящая партия «Грузинская мечта» планирует объявить импичмент президенту из-за несогласованного турне по Европе В правящей партии Грузии обвинили президента в нарушении Конституции в связи с несогласованным визитом в Германию Правящая в Грузии партия обвиняет президента Зурабишвили в необъективности и политической предвзятости «Грузинская мечта» прекращает полномочия наблюдателя в Партии европейских социалистов Иноагенты выявили себя в ходе протестов в Тбилиси, оппозиция предприняла попытку очередной революции - Кобахидзе "Грузинская мечта" предлагает сократить радикальное противостояние среди политических сил и объявить на полгода мораторий на агрессивную риторику Правящая в Грузии партия заподозрила Саакашвили в имитации голодовки Саакашвили обратился к однопартийцам с призывом подписать документ по преодолению политического кризиса в Грузии Правящая партия Грузии считает Саакашвили ответственным за срыв переговоров с оппозицией В Грузию поступила первая партия вакцины AstraZeneca

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az