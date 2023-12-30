Иванишвили возвращается в политику, став почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта»

На состоявшемся в субботу съезде правящей партии "Грузинская мечта" принято о решение о введении должности почетного председателя партии. На эту должность избран основатель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили.

Выступая перед делегатами съезда, Иванишвили заявил, что принял решение о возвращении в политику в связи со многими вызовами, возникшими перед страной.

"В этих условиях даже малейшая ошибка со стороны властей, которые представлены правящей партией, могут нанести серьезный урон стране. Главными национальными целями для Грузии остаются восстановление суверенитета и объединения страны, интеграция в Евросоюз", - сказал Иванишвили.

Отвечая по окончании съезда на вопрос журналистов о возможном выдвижении его на пост премьер-министра, Иванишвили заявил, что этот вопрос не рассматривается.

"В связи с моей новой должностью я не буду вмешиваться в управление партией и буду лишь консультантом", - сказал Иванишвили.

Несколько лет назад Иванишвили решил уйти из политики.