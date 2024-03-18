Новая грузинская партия «Сила народа» намерена участвовать в парламентских выборах в октябре

В Грузии создана новая проправительственная политическая партия "Сила народа", которая планирует участвовать в парламентских выборах в октябре текущего года.
В ходе учредительного съезда в понедельник председателем партии "Сила народа" был избран депутат Созар Субари. Во время правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили он занимал должность Народного защитника.
Субари, выступая на съезде, заявил, что Грузия не состоится как правовое государство, если не будет дана оценка преступной деятельности бывшей партии власти "Единое национальное движение", спровоцировавшей войну в августе 2008 года.
Он отметил, что партия будет принимать участие в предстоящих в октябре парламентских выборах.
Партия "Сила народа" преобразовалась в политическую организацию из основанного два года назад одноименного общественного движения, основателями которого были несколько депутатов парламента Грузии, вышедшие из состава правящей партии "Грузинская мечта".
Создавая в парламенте свою группу, депутаты заявили, что выход из правящей партии не означал каких-то разногласий с "Грузинской мечтой", но был продиктован необходимостью сказать правду о внутренней и внешней политической ситуации, о которой властные структуры не всегда могут говорить.
Группа депутатов выступала с резкой критикой по отношению к грузинской оппозиции, которую, по их утверждению, "направляют и содержат западные покровители из Европы и США".
Выборы в однопалатный парламент Грузии состоятся 26 октября 2024 года.
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