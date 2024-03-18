Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8507 RUR   0.0182 GBR   2.1644 TRY   0.0526

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
СНГ 18.03.2024 17:59

Новая грузинская партия «Сила народа» намерена участвовать в парламентских выборах в октябре

В Грузии создана новая проправительственная политическая партия "Сила народа", которая планирует участвовать в парламентских выборах в октябре текущего года.

В ходе учредительного съезда в понедельник председателем партии "Сила народа" был избран депутат Созар Субари. Во время правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили он занимал должность Народного защитника.

Субари, выступая на съезде, заявил, что Грузия не состоится как правовое государство, если не будет дана оценка преступной деятельности бывшей партии власти "Единое национальное движение", спровоцировавшей войну в августе 2008 года.

Он отметил, что партия будет принимать участие в предстоящих в октябре парламентских выборах.

Партия "Сила народа" преобразовалась в политическую организацию из основанного два года назад одноименного общественного движения, основателями которого были несколько депутатов парламента Грузии, вышедшие из состава правящей партии "Грузинская мечта".

Создавая в парламенте свою группу, депутаты заявили, что выход из правящей партии не означал каких-то разногласий с "Грузинской мечтой", но был продиктован необходимостью сказать правду о внутренней и внешней политической ситуации, о которой властные структуры не всегда могут говорить.

Группа депутатов выступала с резкой критикой по отношению к грузинской оппозиции, которую, по их утверждению, "направляют и содержат западные покровители из Европы и США".

Выборы в однопалатный парламент Грузии состоятся 26 октября 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


«Грузинская мечта» рассчитывает получить конституционное большинство на парламентских выборах Премьер Грузии и председатель правящей партии могут поменяться местами, решение обнародуют 1 февраля Иванишвили возвращается в политику, став почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта» Правящая партия «Грузинская мечта» планирует объявить импичмент президенту из-за несогласованного турне по Европе В правящей партии Грузии обвинили президента в нарушении Конституции в связи с несогласованным визитом в Германию Правящая в Грузии партия обвиняет президента Зурабишвили в необъективности и политической предвзятости «Грузинская мечта» прекращает полномочия наблюдателя в Партии европейских социалистов Иноагенты выявили себя в ходе протестов в Тбилиси, оппозиция предприняла попытку очередной революции - Кобахидзе "Грузинская мечта" предлагает сократить радикальное противостояние среди политических сил и объявить на полгода мораторий на агрессивную риторику Правящая в Грузии партия заподозрила Саакашвили в имитации голодовки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az