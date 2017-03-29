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Дальнее зарубежье 29.03.2017 15:17

Папа Франциск призвал защитить мирных жителей Ирака

Папа римский Франциск призвал к принятию срочных мер по защите мирных жителей Ирака, отметив, что силы, вовлеченные в конфликт, обязаны сделать это на фоне очередного всплеска гибели гражданских лиц, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Выражая глубокую печаль за жертв этого кровопролитного конфликта, я вновь призываю всех приложить все силы для защиты гражданских лиц. Это необходимая и неотложная обязанность", - заявил в среду понтифик в ходе всеобщей традиционной аудиенции в Ватикане.

Понтифик приветствовал на площади Святого Петра в Ватикане межконфессиональную группу иракцев, призвав их помочь Ираку в примирении между различными этническими и религиозными группами.

Папа Франциск отметил, что он особенно обеспокоен судьбой иракцев, оказавшихся заблокированными в западных районах Мосула, удерживаемых террористами группировки "Исламское государство" .

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Тэги: ВАТИКАН, ИРАК, ПОНТИФИК, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]