Папа Франциск призвал защитить мирных жителей Ирака

Папа римский Франциск призвал к принятию срочных мер по защите мирных жителей Ирака, отметив, что силы, вовлеченные в конфликт, обязаны сделать это на фоне очередного всплеска гибели гражданских лиц, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Выражая глубокую печаль за жертв этого кровопролитного конфликта, я вновь призываю всех приложить все силы для защиты гражданских лиц. Это необходимая и неотложная обязанность", - заявил в среду понтифик в ходе всеобщей традиционной аудиенции в Ватикане.

Понтифик приветствовал на площади Святого Петра в Ватикане межконфессиональную группу иракцев, призвав их помочь Ираку в примирении между различными этническими и религиозными группами.

Папа Франциск отметил, что он особенно обеспокоен судьбой иракцев, оказавшихся заблокированными в западных районах Мосула, удерживаемых террористами группировки "Исламское государство" .