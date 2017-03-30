SOCAR ввела в строй после капремонта три скважины на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) сдала в эксплуатацию после капитального ремонта три скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Скважина №28 ранее была пробурена с морского основания №19, скважина №288 – с основания №8, скважина №352 – с основания №13.

Суммарный суточный дебит этих трех скважин после проведенных на ней ремонтных работ составляет 150 тонн нефти и 100 тыс. кубометров газа.

Работы по эксплуатации скважины проводит НГДУ "28 Мая".

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова