SOCAR ввела в строй после капремонта три скважины на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) сдала в эксплуатацию после капитального ремонта три скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.
Скважина №28 ранее была пробурена с морского основания №19, скважина №288 – с основания №8, скважина №352 – с основания №13.
Суммарный суточный дебит этих трех скважин после проведенных на ней ремонтных работ составляет 150 тонн нефти и 100 тыс. кубометров газа.
Работы по эксплуатации скважины проводит НГДУ "28 Мая".
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
Н.Аббасова
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