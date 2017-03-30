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Регион 30.03.2017 16:04

Эрдоган и Тиллерсон два часа обсуждали проблемы борьбы с терроризмом и выдачу Гюлена - СМИ

Возможные совместные шаги в борьбе с боевиками "Исламского государства" и другими террористическими организациями обсудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече в Анкаре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщают турецкие СМИ

Собеседники подчеркнули решимость в борьбе с терроризмом, в частности, в Сирии и Ираке. Р.Эрдоган и Р.Тиллерсон также обсудили проблему передачи из США в Турцию оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и пресечения деятельности в США движения "ФЕТО", которое он возглавляет.

Встреча продолжалась более двух часов, отмечают турецкие СМИ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ТИЛЛЕРСОН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]