Эрдоган и Тиллерсон два часа обсуждали проблемы борьбы с терроризмом и выдачу Гюлена - СМИ

Возможные совместные шаги в борьбе с боевиками "Исламского государства" и другими террористическими организациями обсудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече в Анкаре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщают турецкие СМИ

Собеседники подчеркнули решимость в борьбе с терроризмом, в частности, в Сирии и Ираке. Р.Эрдоган и Р.Тиллерсон также обсудили проблему передачи из США в Турцию оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и пресечения деятельности в США движения "ФЕТО", которое он возглавляет.

Встреча продолжалась более двух часов, отмечают турецкие СМИ.