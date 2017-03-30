СММ ОБСЕ озвучила число жертв среди мирного населения Донбасса за три месяца: 21 погибший, 95 раненых

С начала года в зоне проведения спецоперации на востоке Украины жертвами боевых действий стали свыше 20 гражданских лиц, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
"За минувшую неделю так или иначе пострадали в результате конфликта 7 мирных жителей. Всего с начала года пострадали 116 человек, 21 из них погиб, 95 ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
А.Хуг подчеркнул: "Всего бы этого не случилось, если бы там не было оружия".
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