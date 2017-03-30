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Дальнее зарубежье 30.03.2017 19:14

Дальнейшую судьбу Асада будет определять сирийский народ - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Турции, заявил в четверг, что будущее президента Сирии Башара Асада зависит от волеизъявления сирийского народа.

"Я полагаю, что именно сирийский народ определит судьбу Асада на долгосрочную перспективу", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютому Чавушоглу в Анкаре.

Р.Тиллерсон добавил, что местные силы будут осуществлять контроль над Раккой - оплотом группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии - после завершения операции по ее освобождения от террористов ИГ.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, АСАД, БУДУЩЕЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]