Дальнейшую судьбу Асада будет определять сирийский народ - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Турции, заявил в четверг, что будущее президента Сирии Башара Асада зависит от волеизъявления сирийского народа.

"Я полагаю, что именно сирийский народ определит судьбу Асада на долгосрочную перспективу", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютому Чавушоглу в Анкаре.

Р.Тиллерсон добавил, что местные силы будут осуществлять контроль над Раккой - оплотом группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии - после завершения операции по ее освобождения от террористов ИГ.