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ТЭК 30.03.2017 18:01

SOCAR эвакуирует часть сотрудников с морских объектов из-за предстоящего резкого ухудшения погоды

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) усилила меры безопасности на морских объектах из-за предстоящего ухудшения погодных условий 31 марта-1 апреля, отмечается в сообщении компании.

«С 1 марта по 1 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий, и местами порывы ветра в открытом море могут достичь 35-38 м/с. С целью усиления мер безопасности из-за шторма производственное объединение «Азнефть» проинструктировало всех своих сотрудников. Во избежание аварий и последствий за исключением нужных сотрудников, находящихся на дежурстве, все остальные работники эвакуированы с эстакад и пунктов сбора нефти и газа», - подчеркивается в сообщении.

Во всех структурных подразделениях «Азнефти» организовано дежурство на эти дни.

Помимо этого, ограничен приход–уход работников на морских нефтегазовых объектах, подъемные установки приведены в безопасное положение, работы приостановлены, и введен запрет на выполнение работ, создающих опасность в условиях резкого ухудшения погоды.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]