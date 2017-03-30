SOCAR эвакуирует часть сотрудников с морских объектов из-за предстоящего резкого ухудшения погоды

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) усилила меры безопасности на морских объектах из-за предстоящего ухудшения погодных условий 31 марта-1 апреля, отмечается в сообщении компании.
«С 1 марта по 1 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий, и местами порывы ветра в открытом море могут достичь 35-38 м/с. С целью усиления мер безопасности из-за шторма производственное объединение «Азнефть» проинструктировало всех своих сотрудников. Во избежание аварий и последствий за исключением нужных сотрудников, находящихся на дежурстве, все остальные работники эвакуированы с эстакад и пунктов сбора нефти и газа», - подчеркивается в сообщении.
Во всех структурных подразделениях «Азнефти» организовано дежурство на эти дни.
Помимо этого, ограничен приход–уход работников на морских нефтегазовых объектах, подъемные установки приведены в безопасное положение, работы приостановлены, и введен запрет на выполнение работ, создающих опасность в условиях резкого ухудшения погоды.
Н.Аббасова
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