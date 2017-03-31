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Регион 31.03.2017 11:14

Иранец, разыскиваемый Бельгией по обвинению в торговле людьми, задержан в Тбилиси - МВД Грузии

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту прибывшего из Тегерана гражданина Ирана М.И, 1967 года рождения, разыскиваемого Интерполом с 2015 года, сообщает в пятницу МВД Грузии.

Задержанный гражданин Ирана был объявлен в международный розыск прокуратурой Бельгии, которая обвиняет его в торговле людьми.

"В отношении задержанного проводятся, предусмотренные грузинским законодательством предваряющие экстрадицию процедуры", - сообщает МВД Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИРАНЕЦ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]