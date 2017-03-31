Иранец, разыскиваемый Бельгией по обвинению в торговле людьми, задержан в Тбилиси - МВД Грузии

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту прибывшего из Тегерана гражданина Ирана М.И, 1967 года рождения, разыскиваемого Интерполом с 2015 года, сообщает в пятницу МВД Грузии.

Задержанный гражданин Ирана был объявлен в международный розыск прокуратурой Бельгии, которая обвиняет его в торговле людьми.

"В отношении задержанного проводятся, предусмотренные грузинским законодательством предваряющие экстрадицию процедуры", - сообщает МВД Грузии.