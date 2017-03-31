Тело Ким Чен Нама доставлено в КНДР через Китай - МИД КНР

Тело сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, убитого в феврале в малазийском аэропорту, доставлено в КНДР транзитом через Китай, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Лу Кана.
"Тело умершего в Малайзии гражданина КНДР и сопровождающие его граждане КНДР сегодня через Пекин вернулись в КНДР", - цитируют СМИ слова представителя.
По его словам, Китай оказал всю необходимую помощь в транспортировке тела, "как это предписывает международное право и простое человеколюбие".
Как ранее сообщало агентство "Ассошиэйтед Пресс", родственники Ким Чен Нама дали согласие на то, чтобы малазийские власти сами определили, как поступить с телом.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.
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