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Дальнее зарубежье 31.03.2017 15:49

Тело Ким Чен Нама доставлено в КНДР через Китай - МИД КНР

Тело сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, убитого в феврале в малазийском аэропорту, доставлено в КНДР транзитом через Китай, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Лу Кана.

"Тело умершего в Малайзии гражданина КНДР и сопровождающие его граждане КНДР сегодня через Пекин вернулись в КНДР", - цитируют СМИ слова представителя.

По его словам, Китай оказал всю необходимую помощь в транспортировке тела, "как это предписывает международное право и простое человеколюбие".

Как ранее сообщало агентство "Ассошиэйтед Пресс", родственники Ким Чен Нама дали согласие на то, чтобы малазийские власти сами определили, как поступить с телом.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: КНДР, КИМ, ТЕЛО, ТРАНСПОРТИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]