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Транспорт и связь 31.03.2017 15:47

Перевозки пассажиров в Азербайджане посредством такси в январе-феврале 2017г увеличились на 3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составил 294 млн 566,7 тыс. человек, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 389,4 тыс. человек (рост на 38,4%), морским транспортом - 2,6 тыс. человек (рост на 23,8%), воздушным транспортом – 266,5 тыс. человек (рост на 29,1%), метро – 35 млн 619,6 тыс. человек (рост на 4,9%).

Автомобильным транспортом в январе-феврале 2017 года перевезено 258 млн 288,6 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 248 млн 986,1 тыс. пассажиров (рост на 1,9%), такси – 9 млн 302,5 тыс. человек (рост на 3,1%).

Н.Аббасова

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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ТАКСИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]