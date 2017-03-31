Перевозки пассажиров в Азербайджане посредством такси в январе-феврале 2017г увеличились на 3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составил 294 млн 566,7 тыс. человек, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 389,4 тыс. человек (рост на 38,4%), морским транспортом - 2,6 тыс. человек (рост на 23,8%), воздушным транспортом – 266,5 тыс. человек (рост на 29,1%), метро – 35 млн 619,6 тыс. человек (рост на 4,9%).

Автомобильным транспортом в январе-феврале 2017 года перевезено 258 млн 288,6 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 248 млн 986,1 тыс. пассажиров (рост на 1,9%), такси – 9 млн 302,5 тыс. человек (рост на 3,1%).

Н.Аббасова