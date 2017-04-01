Россия может принять участие в Евровидении-2017 с участником, не нарушавшим украинское законодательство - вице-премьер Украины

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что Россия может принять участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, если представит участника, не нарушавшего украинские законы, и недопустимо требовать от Украины нарушать собственное законодательство.

"Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство. И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна - член Европейского вещательного союза. А требовать от Украины беспрецедентных решений в угоду России и в нарушение собственного законодательства и, кстати, норм международного права - беспрецедентно и неприемлемо", - сказал В.Кириленко в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Он вновь подчеркнул, что Украина соблюдает не только свои законы, но и международные, в то время как российская участница Юлия Самойлова нарушила украинское законодательство.

"Российская участница Юлия Самойлова, к сожалению, нарушила украинское законодательство, выступая в аннексированном Крыму. Но Украина, когда речь идет о Крыме, базируется на всех решениях всех международных организаций, и ни одна международная организация в мире не признала аннексии Крыма. Поэтому мы не только наше украинское законодательство защищаем, но и придерживаемся норм международного права и защищаем статус этого международного права в Украине", - пояснил вице-премьер.

В.Кириленко отметил, что если Россия приедет с другим участником на конкурс, то им, как и всем другим делегациям, будет обеспечена безопасность, нормальный прием и пребывание. В противном случае Украина проведет Евровидение для 42 стран, заметил вице-премьер.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Ю.Самойлову с песней "Flame is Burning". Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В Европейском вещательном союзе (EBU) выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

23 марта EBU предложил участвовать Ю.Самойловой в конкурсе Евровидение по видеомосту. Но Первый канал отклонил предложение EBU о дистанционном участии Ю.Самойловой, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

Позднее издание Oikotimes сообщило о письме генерального директора EBU Ингрид Дельтенре (Ingrid Deltenre). Она якобы заявила, что если ситуация с участием представительницы от России Ю.Самойловой в конкурсе Евровидение-2017 не будет решена, то это поставит под угрозу дальнейшее участие Украины в конкурсе. В ее письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, текст которого опубликован изданием Oikotimes (письмо датировано 23 марта, а опубликованная копия - 27 марта) звучит призыв вмешаться в ситуацию с запретом Ю.Самойловой на въезд в Украину и сделать возможным ее приезд в Киев в мае.