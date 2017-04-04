Президент Украины назначил своим представителем в парламенте супругу генпрокурора Луценко

Обнародован указ о назначении народного депутата Ирины Луценко (фракция БПП) представителем президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде.

"Назначить Луценко Ирину Степановну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в указе главы государства от 3 апреля.

Ранее о назначении И.Луценко сообщил в Фейсбуке руководитель отдела департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

До этого представителем президента Украины в парламенте был Артур Герасимов (фракция БПП), который 3 апреля был избран руководителем фракции БПП.

Возглавлявший фракцию БПП в Раде Игорь Грынив в конце марта заявил о своем намерении уйти с должности руководителя фракции.

И.Луценко - супруга генпрокурора Украины Юрия Луценко.