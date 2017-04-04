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СНГ 04.04.2017 13:26

Президент Украины назначил своим представителем в парламенте супругу генпрокурора Луценко

Обнародован указ о назначении народного депутата Ирины Луценко (фракция БПП) представителем президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде.

"Назначить Луценко Ирину Степановну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в указе главы государства от 3 апреля.

Ранее о назначении И.Луценко сообщил в Фейсбуке руководитель отдела департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

До этого представителем президента Украины в парламенте был Артур Герасимов (фракция БПП), который 3 апреля был избран руководителем фракции БПП.

Возглавлявший фракцию БПП в Раде Игорь Грынив в конце марта заявил о своем намерении уйти с должности руководителя фракции.

И.Луценко - супруга генпрокурора Украины Юрия Луценко.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]