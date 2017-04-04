Вкладчики 10 банков, закрытых в 2016г в Азербайджане, получили компенсаций на сумму около 726,6 млн манатов

Вкладчики 10 банков в Азербайджане, закрытых в 2016 году, получили компенсаций на общую сумму свыше 726,583 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).

В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,433 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,161 млн манатов, Gandjabank – 976,44 тыс. манатов.

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 54,499 млн манатов, Parabank - 43,199 млн манатов, Kredobank - 27,771 млн манатов, Dekabank - 3,086 млн манатов.

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,28 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 1,974 млн манатов.

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 436,2 млн манатов.

Н.Аббасова